Мишустин заявил, что рост доходов бюджета помог реализовать мероприятия в рамках СВО

Рост доходов бюджета РФ в прошлом году более чем на четверть помог реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках СВО. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом Кабмина, его цитирует РИА Новости.

«‎В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть. Точнее — 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых, перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности»‎, — сказал Мишустин.

В отчете премьер также анонсировал индексацию социальных пенсий с 1 апреля на 14,5%. Премьер добавил, что с 2025 года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции.

Кроме того, Мишустин заявил, что экономика страны второй год подряд движется темпами, которые превышают среднемировые. По его словам, рост российской экономики за два года превысил европейский почти в шесть раз, добавив при этом, что в ряде государств Европы уже наблюдается рецессия.

Ранее Мишустин заявил о необходимости быстро предоставлять льготы семьям военнослужащих.