Мишустин: темпы российской экономики опережают среднемировые

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономика страны второй год подряд движется темпами, которые превышают среднемировые. Его слова приводит РИА Новости.

Мишустин отметил, что рост российской экономики за два года превысил европейский почти в шесть раз, добавив при этом, что в ряде государств Европы уже наблюдается рецессия.

Он подчеркнул, что локомотивом роста экономики РФ является внутренний спрос -— инвестиционный и потребительский.

До этого Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил рекордные 200 трлн рублей.

23 марта сообщалось, что по итогам 2024 года Россия заняла третье место по темпам роста экономики среди стран G20. Первое место, согласно данным агентства, заняла Индия. Но вместе с тем, темпы роста экономики государства снизились с 8,8% в 2023 году до 6,7% в 2024-м. На втором месте Китай и Индонезия — их валовой внутренний продукт (ВВП) поднялся на 5%. Российская Федерация два года подряд наращивает экономику, по итогам прошлого года страна прибавила +4,1%.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.