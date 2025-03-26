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На Западе сообщили о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы

Bloomberg: Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы
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РИА Новости

Украина планирует импортировать рекордные объемы газа из Европы, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, объем импорта в сезоне с апреля 2025 года по апрель 2026 года может достичь 5 млрд кубометров.

«Украина намерена импортировать рекордные объемы газа из Европы, поскольку атаки на энергетическую инфраструктуру и быстрое истощение топливных резервов привели к росту спроса», — говорится в сообщении.

До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве с 24 марта завершат отопительный сезон, чтобы сэкономить газ.

Кличко добавил, что для завершения отопительного сезона потребуется около недели.

11 марта директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. По его словам, стране необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме.

Ранее в Словакии заявили, что ЕС признал опасность остановки транзита газа через Украину.

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