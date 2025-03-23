В Киеве завершают отопительный сезон для экономии газа

Кличко: в Киеве завершают отопительный сезон, чтобы сэкономить газ

В Киеве с 24 марта завершат отопительный сезон, чтобы сэкономить газ. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Такое решение городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления. А также мы руководствуемся необходимостью рационального использования природного газа. Поэтому с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов», — написал глава города.

Кличко добавил, что для завершения отопительного сезона потребуется около недели.

11 марта директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. По его словам, стране необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме.

В конце февраля компания «Нафтогаз Украины» попросила у Международного валютного фонда (МВФ) деньги для закупки газа. По словам источника «РБК-Украина», холдинг обсуждал конкретные объемы сырья.

Ранее Украина нарастила импорт природного газа вдвое.