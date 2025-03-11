На Украине сообщили о резком снижении добычи газа из-за повреждений инфраструктуры

Добыча газа на Украине снизилась на 40% после повреждений критической газовой инфраструктуры. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире YouTube-канала украинского медиацентра.

«Согласно той статистике, которая доступна мне, эти удары фактически ограничили нашу добычу газа на 40%», — заявил он.

По словам Харченко, подсчеты показывают, что Украине необходимо не менее 4,5 млрд кубометров импорта для того, чтобы обеспечить граждан газом к следующей зиме. Он добавил, что на данный момент главной проблемой украинской стороны являются деньги, поскольку для закупки необходимого количества газа нужно $2 млрд.

Директор центра подчеркнул, что западные партнеры отказываются помогать стране в этом вопросе.

До этого представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что Евросоюз оставляет за Украиной право управлять своим трубопроводом для транзита газа, в то же время проявляя готовность рассмотреть различные варианты в рамках стратегии сокращения импорта газа из России.

8 марта украинское издание «Страна.ua» писало, что в Киеве начался скандал из-за роста платежей за коммунальные услуги. По данным газеты, с 1 апреля тарифы на обслуживание придомовой территории для жителей 8 тыс. многоэтажек увеличатся почти в два раза.

Ранее в Словакии заявили, что ЕС признал опасность остановки транзита газа через Украину.