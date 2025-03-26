Стало известно, как повлияет на россиян возвращения SWIFT

Возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT не повлияет на россиян, которые не ездят активно за границу, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева.

При этом для тех россиян, которые предпочитают отдыхать за границей, отправлять деньги за границу, открывать счета за границей, будет полная свобода, сообщил парламентарий. Такие россияне смогут держать свои деньги в любом банке, любую сумму и распоряжаться этими деньгами в любой стране без всякого обменника, то есть используя карту, пояснил Арефьев.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT.

С 17 марта начал действовать запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций.

Ранее глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT.