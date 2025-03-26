Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как повлияет на россиян возвращения SWIFT

Депутат Арефьев: возвращение SWIFT никак не повлияет на большинство россиян
close
Depositphotos

Возвращение российских банков к системе обмена платежами между странами SWIFT не повлияет на россиян, которые не ездят активно за границу, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева.

При этом для тех россиян, которые предпочитают отдыхать за границей, отправлять деньги за границу, открывать счета за границей, будет полная свобода, сообщил парламентарий. Такие россияне смогут держать свои деньги в любом банке, любую сумму и распоряжаться этими деньгами в любой стране без всякого обменника, то есть используя карту, пояснил Арефьев.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что соглашения между Россией и США относительно Черного моря начнут действовать только после того, как Запад отменит санкции в отношении ряда российских банков и восстановит их доступ к системе SWIFT.

С 17 марта начал действовать запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций.

Ранее глава ВТБ заявил о ненужности SWIFT.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами