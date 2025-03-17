Вступил в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT 11 российским банкам

Запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 российских банков начинается с 17 марта

Запрет ЕС на доступ к SWIFT еще 11 российских банков и двух небанковских кредитных организаций в рамках нового 16-го пакета санкций начинает действовать с 17 марта. Об этом пишет РИА Новости.

В список банков, которые будут отключены от SWIFT, входят «Ак Барс», банк «Уралсиб», «Банк Точка», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк, «Банк Синара» и другие.

Как сообщил источнику «Банк Точка», отключение от SWIFT не повлияет на работу банка.

Недавно представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила, что страны ЕС не обсуждали смягчение санкций против России.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Ранее США отвергли желание Европы ввести новые санкции против России.