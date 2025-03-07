Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%

Казахстанские власти планируют в марте этого года уменьшить объемы прокачки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в Краснодарском крае. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов, слова которого передает ТАСС.

«На данный момент сокращений по транспортировке казахстанской нефти через КТК не наблюдается. Однако, согласно заявлению министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, в марте ожидается сокращение в этом направлении», — отметил Жамауов.

Он добавил, что Казахстан планирует оптимизировать добычу нефти в марте, чтобы выполнить свои обязательства перед ОПЕК+.

«Как известно, значительная часть нашего экспорта проходит через КТК. Поэтому объемы транспортировки нефти по этому маршруту будут сокращены», — пояснил вице-министр.

Он также уточнил, что снижение прокачки казахстанской нефти через КТК может составить около 70% от общего объема сокращений добычи в марте.

7 марта Жамауов рассказал, что Казахстан по дипломатическим каналам связался с Украиной после атаки дронов ВСУ на станцию Каспийского трубопроводного консорциума.

Станция попала под удар украинских беспилотников 17 февраля. Она получила повреждения, но продолжает работать. В КТК после атаки сообщили, что «Кропоткинскую» временно выводили из эксплуатации, а прокачка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах. В частности, беспилотниками была разрушена крыша здания, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. По оценке специалистов, восстановительные работы займут около двух месяцев.

Ранее в Казахстане на границе с Россией упал беспилотник.