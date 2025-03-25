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Бывшая республика СССР стала главным покупателем водки у России

РИА: Казахстан стал главным покупателем российской водки по итогам 2024 года
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Depositphotos

Главным покупателем российской водки по итогам 2024 года стал Казахстан, купивший спиртного на $32 млн, что больше на 4% относительно года ранее, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение платформы ООН Comtrade.

Вторым в рейтинге главных покупателей этого напитка у России стал Китай с показателем в $1,5 млн (-29% по сравнению с показателем 2023 года). На третьем месте в списке — Турция, сократившая импорт водки втрое, до $436,5 тыс.

На четвертом месте оказалась Южная Корея с показателем в $222 тыс. (падение вдвое). На пятом месте расположилась Латвия, которая увеличила импорт вдвое, более чем до $200 тыс.

На прошлой неделе федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что за первые два месяца 2025 года Россия смогла увеличить экспорт водки в два раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В публикации отмечается, что экспорт водки превысил 3,5 тыс. тонн. Казахстан, Китай и Грузия стали главными государствами — импортерами алкогольного напитка.

Ранее стало известно, что доходы России от продаж одного лакомства подскочили.

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