В Совфеде призвали открывать возможности для системы «Мир» при возвращении Visa

Артамонов: в РФ нужно открывать возможности для «Мира» при возвращении Visa

При возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию нужно открывать новые возможности для системы «Мир». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, передает РИА Новости.

«Если бы международная платежная система была открыта для нас, это было бы хорошо. Единственное, что у нас есть своя система «Мир», и параллельно тогда должны открываться возможности для этой системы тоже, чтобы она могла работать во всех странах свободно», — сказал сенатор.

В феврале экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

Позже глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платежные системы Visa и Mastercard не обращались в регулятор по вопросу своего возвращения в Россию. По ее словам, говорить о подобных решениях преждевременно.

Ранее в РФ отреагировали на прогнозы о возвращении Visa и Mastercard.