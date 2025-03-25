Иранский риал обновил антирекорд

Иранский реал впервые рухнул до миллиона за один доллар США

Иранский риал достиг исторического минимума, опустившись до 1,036 млн риалов за доллар США. Об этом сообщило финансовое агентство TGJU.

В 11:50 по местному времени (11:20 мск) курс риала снизился на 50 тыс. единиц по сравнению с предыдущими значениями. Это продолжение долгосрочного ослабления национальной валюты на фоне санкционного давления и инфляции.

В декабре госагентство Mehr сообщало, что иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с национальной валюты – риала – и замену ее на «туман».

В ноябре глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что исламская республика и Российская Федерация полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря финансовым соглашениям, заключенным ранее между двумя странами.

Ранее спецпосланник Трампа допустил военные действия США против Ирана.