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Иранский риал обновил антирекорд

Иранский реал впервые рухнул до миллиона за один доллар США
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Ebrahim Noroozi/AP

Иранский риал достиг исторического минимума, опустившись до 1,036 млн риалов за доллар США. Об этом сообщило финансовое агентство TGJU.

В 11:50 по местному времени (11:20 мск) курс риала снизился на 50 тыс. единиц по сравнению с предыдущими значениями. Это продолжение долгосрочного ослабления национальной валюты на фоне санкционного давления и инфляции.

В декабре госагентство Mehr сообщало, что иранская валюта претерпит существенные изменения. Президент Масуд Пезешкиан внес в парламент законопроект о финансовой реформе, предполагающий удаление четырех нулей с национальной валюты – риала – и замену ее на «туман».

В ноябре глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что исламская республика и Российская Федерация полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря финансовым соглашениям, заключенным ранее между двумя странами.

Ранее спецпосланник Трампа допустил военные действия США против Ирана.

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