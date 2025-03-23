Спецпосланник Трампа допустил военные действия США против Ирана

Уиткофф заявил, что США могут прибегнуть к боевым действиям против Ирана

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в интервью Fox News допустил, что США могут «при определенных обстоятельствах» начать военные действия против Ирана.

По словам чиновника, Дональд Трамп считает, что у Ирана не должно быть ядерной бомбы.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям», — сказал Уиткофф.

23 марта другой член команды американского лидера, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Ирану следует отказаться от ядерной программы, в противном случае «будут последствия». Он отметил, что в настоящее время неприменим принцип «Ты мне — я тебе», который существовал при администрациях бывших президентов Джо Байдена и Барака Обамы, и США намерены добиваться от Ирана полного отказа от ядерной программы.

Ранее в Иране отказались возобновлять ядерную сделку.