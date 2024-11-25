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Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах

ЦБ Ирана: Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов

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Shutterstock/FOTODOM

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что исламская республика и Российская Федерация полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря финансовым соглашениям, заключенным ранее между двумя странами. Его цитирует РИА Новости.

«Мы подписали валютный договор с Россией и полностью отказались от доллара, работаем друг с другом в риалах и рублях», – сказал руководитель ЦБ.

11 ноября представитель Центробанка Ирана Мостафа Гамари Вафа сообщил, что Россия и Иран завершили первый этап интеграции платежных систем «Мир» и «Шетаб». Ожидается, что «Мир» заработает в исламской республике в следующем году.

В октябре в Кремле заявили, что более 96% расчетов между РФ и Ираном проходят в национальных валютах, объем двусторонней торговли за текущий год вырос на 12,4%. В прошлом году объем взаимной торговли составил более $4 млрд.

Ранее Путин назвал Иран союзником России.

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