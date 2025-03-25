В Европе заявили, что ожидают поставок графита с Украины

Европа рассчитывает на поставки графита с Украины для закрытия 10% потребностей

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК ожидает поставок графита с Украины для закрытия 10% своих потребностей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в отношении Украины уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам.

«В ходе визита в Киев я напомнил властям Украины, что ЕС ожидает развития этого сырьевого партнерства с Украиной. В частности, речь идет о графите, поставки которого с Украины могут позволить закрыть 10% потребностей ЕС», — поделился Сежурне.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

21 марта британская газета Financial Times писала, что администрация президента США добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам Украины. Издание также сообщало, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.