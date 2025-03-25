Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что ожидают поставок графита с Украины

Европа рассчитывает на поставки графита с Украины для закрытия 10% потребностей
close
Global Look Press

Заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК ожидает поставок графита с Украины для закрытия 10% своих потребностей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в отношении Украины уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам.

«В ходе визита в Киев я напомнил властям Украины, что ЕС ожидает развития этого сырьевого партнерства с Украиной. В частности, речь идет о графите, поставки которого с Украины могут позволить закрыть 10% потребностей ЕС», — поделился Сежурне.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности по редкоземельным металлам с Украиной.

21 марта британская газета Financial Times писала, что администрация президента США добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам Украины. Издание также сообщало, что Соединенные Штаты планируют взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для разработки месторождений редкоземельных металлов.

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами