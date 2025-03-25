Россия поможет Северной Корее с производством современных антибиотиков

Россия окажет КНДР содействие в производстве современных антибиотиков. Об этом сообщило российское посольство в Пхеньяне в Telegram-канале.

24 марта прошла встреча посла РФ Александра Мацегора и заместителя министра здравоохранения КНДР Чон Соль Рёна. В ходе нее они достигли договоренности по наиболее актуальным направлениям сотрудничества в области защиты здоровья населения двух стран.

«Российская сторона окажет содействие в модернизации корейской фармацевтики, в частности в реализации программы выпуска здесь современных антибиотиков», — говорится в сообщении.

Много времени также было уделено проработке вопроса создания в Северной Корее новых медицинских учреждений, отметили в посольстве.

Северокорейцы, в свою очередь, готовы поделиться секретами национальной медицины, добавили там.

На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента Владимира Путина.

Ранее в Кремле раскрыли подробности о визите Ким Чен Ына в РФ.