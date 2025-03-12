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Сбер и ВТБ запускают оплату по QR-коду в Турции

Сбер и ВТБ сообщили о возможности оплаты покупок в Турции по QR-коду
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Евгений Биятов/РИА Новости

С 12 марта ВТБ предоставил клиентам возможность оплачивать покупки в Турции через QR-код в мобильном приложении. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что услуга уже доступна по всей стране — транзакции обрабатываются мгновенно, а платежи автоматически конвертируются из рублей в турецкие лиры без комиссии.

Лимит на одну операцию составляет от 10 до 350 тыс. рублей.

Сбер анонсировал аналогичный сервис, который заработает в конце марта. По данным банка, оплата QR-кодом будет доступна во всех точках Турции, поддерживающих этот метод, включая торговые центры, рестораны и кафе. Для совершения платежа достаточно отсканировать код через приложение «Сбербанк Онлайн» и подтвердить операцию.

Оба банка связали нововведение с ростом популярности Турции среди россиян. По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в 2024 году россияне совершили 6,7 млн поездок в эту страну — на 6,3% больше, чем годом ранее.

30 января чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что санкции против России создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции.

Ранее россиянам рассказали об опасности некоторых QR-кодов.

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