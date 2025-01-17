В Турции банки будут выдавать карты национальной платежной системы

Турецкие государственные банки перестанут выдавать карты с платежными системами Visa или Mastercard, а по умолчанию клиенты станут получать карты национальной системы Troy. Такой указ издал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Как уточняется, кредитная организация может выдать карту платежной системы Visa или Mastercard, если клиент укажет это.

Турецкий телеканал T24 назвал изменения «новой эрой государственных платежей», так как теперь все выплаты — пенсии, стипендии, социальные пособия и прочие — будут проводиться через Troy, то есть использование этой платежной системы становится обязательным.

В ноябре президент Владимир Путин заявил, что платежная система «Мир» — это успех. По его словам, эта система работает хорошо, уверенно. Как отметил глава государства, она могла бы стать еще более совершенной, если бы не «искусственные препятствия».

Ранее в МИД рассказали, в каких странах Россия намерена внедрять платежную систему «Мир».