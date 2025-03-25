Стало известно, какие недружественные страны остались с бизнесом в России

Kept: с марта 2022 года из России реже всех уходили компании из Италии и Бельгии

С марта 2022 года реже всех из недружественных стран из России уходили итальянские, бельгийские и швейцарские компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой компании Kept.

«Компании из Италии, Бельгии и Швейцарии уходили из России в меньшем количестве, поскольку местный бизнес представлен здесь в основном легкой промышленностью, ретейлом, текстильным производством, фармацевтикой», — говорится в публикации.

Как объяснил РБК партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков, это несанкционные категории продукции, которые разрешено экспортировать в Россию.

По его словам, репутационная составляющая может заботить бизнес Италии, Бельгии и Швейцарии существенно меньше, чем в Германии или Франции.

РБК среди прочего отмечает, что большая часть остающихся в России иностранных компаний «продолжают нормальную операционную деятельность бизнеса».

18 марта президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что Россия уважает западные компании, которые остались в стране, даже под другими брендами.

13 марта Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Однако несмотря на это, специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Ранее стала известна сумма выплат в бюджет страны со стороны оставшихся в РФ иностранных фирм.