Стала известна сумма выплат в бюджет страны со стороны оставшихся в РФ иностранных фирм

Оставшиеся в России иностранные фирмы выплачивают в российский бюджет в общей сложности не менее $5 миллиардов, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение партнера юридической компании O2 Consulting Карена Шахназарова.

По его информации, на территории России продолжают вести деятельность не менее 10 тысяч принадлежащих иностранным собственникам компаний. Шахназаров полагает, что из числа стран, которые представлены этими компаниями, скорее всего в Россию будут возвращаться и другие фирмы. К таким странам, прежде всего, относятся, так называемые «дружественные», а также Германия и США, множество компаний из которых последние годы не прекращали свою работу в России, отметил он.

18 марта президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что Россия уважает западные компании, которые остались в стране, даже под другими брендами.

13 марта Путин заявил, что страна готова сказать западным компаниям «welcome», если они захотят вернуться на российский рынок. Но специальных преференций в Российской Федерации для ушедших брендов не будет, подчеркнул глава государства.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.