Эксперт объяснила, кто через пять лет будет зарабатывать больше остальных

В перспективе ближайших пяти лет в России останется высоким спрос на рабочие специальности на фоне накопившегося дефицита. Много вакансий также будет в сферах торговли и сельского хозяйства, считает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Все это связано с демографической ямой, выкарабкиваться из которой страна начнет только к 2030 году, что скажется и на зарплатах, заявила она НСН.

Напомним, Минтруд РФ разработал прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. По его данным, к 2029 году сильнее всего вырастут следующие отрасли (в порядке убывания): персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. При этом наибольшее падение спроса ожидается в сферах торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования. Голованова с таким прогнозом не согласилась.

«Сомневаюсь, что у нас к этому периоду спадет спрос на специалистов в сфере торговли. К этому времени люди полностью не перейдут на онлайн-покупки. Наши исследования показывают также, что человек выбирает кассу с продавцом, а не автоматические», — считает эксперт.

Что касается сельского хозяйства, то назрели самые большие вопросы на фоне недостаточной автоматизации, добавила она. С учетом этого государство переориентируется в большей степени не на высшее, а на среднее специальное образование, акцент при этом будет делаться на оказание услуг населению. Уже сегодня в рабочих сферах сотрудники получают больше, чем обладатели диплома о высшем образовании, подчеркнула Голованова. Так, например, сварщики и слесари зачастую получают больше «белых воротничков».

По мнению специалиста, жителям важно объяснять, какие сферы наиболее перспективны, где ощущается сильный кадровый голод.

«На первом месте по росту зарплат сегодня квалифицированная и неквалифицированная рабочая сила», — заключила эксперт.

До этого главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с «Газетой.Ru» отмечала, что через 10 лет в России будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) — разработчики и операторы ИИ-систем. Второе направление — эксперты по big data, обладающие аналитическими инструментами для обработки больших массивов информации.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии в России.