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Минтруд раскрыл, потребность в специалистах каких отраслей вырастет к 2029 году

Минтруд: к 2029 году наибольший рост покажет сфера оказания персональных услуг
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался документ.

По данным Минтруда, к 2029 году сильнее всего вырастут следующие отрасли (в порядке убывания): персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение.

При этом наибольшее падение спроса ожидается в сферах торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования.

До этого HR-эксперт Екатерина Зеленкова рассказала, что к 2030 году наиболее востребованными станут профессии, связанные с цифровыми технологиями и автоматизацией. Она отметила, что цифровые технологии охватывают все области жизни и профессионалы в сфере IT, цифрового маркетинга, анализа данных, разработки программного обеспечения становятся особенно востребованными. В то же время быстрое развитие автоматизации ведет к уменьшению потребности в ручном труде, что повышает значимость инженеров-робототехников, экспертов по искусственному интеллекту и автоматизированным системам управления в различных отраслях.

Ранее эксперт объяснил, почему курьеры получают больше россиян с высшим образованием.

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