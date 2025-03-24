Стало известно, какие профессии будут востребованы через 10 лет

Роскачество: через 10 лет в России будут востребованы специалисты по ИИ

Через 10 лет в России будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) — разработчики и операторы ИИ-систем. Второе направление — эксперты по big data, обладающие аналитическими инструментами для обработки больших массивов информации. Об этом «Газете.Ru» сообщила главный менеджер по персоналу департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«Третья ключевая профессия будущего — специалисты по кибербезопасности. С ростом цифровых данных увеличиваются и риски утечек, поэтому защита информации станет критически важной. Четвертое направление связано с экологией и устойчивым развитием. Специалисты по ESG (экологическим, социальным и управленческим факторам) будут минимизировать климатические и экологические риски. Также в условиях роста стресса и нестабильности сохранится высокий спрос на психологов, которые помогают людям адаптироваться к изменениям», — подчеркнула Шульженко.

Она также рассказала, как можно справиться с выгоранием на работе. По словам эксперта, один из ключевых способов его предотвратить — научиться расставлять приоритеты.

«Для этого можно использовать квадрат Эйзенхауэра — метод распределения задач по степени срочности и важности. Это поможет снизить нагрузку и оптимизировать рабочий процесс. Еще один важный аспект — смена деятельности в свободное время. Физическая активность, творчество и хобби помогают восстановить внутренний ресурс. Также необходимо учитывать баланс работы и отдыха: делать перерывы в течение дня и полноценно использовать отпуск», — посоветовала Шульженко.

Ранее стало известно, сколько российских компаний планируют сокращение сотрудников в 2025 году.