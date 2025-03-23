Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Бурильщики и разработчики получают самые высокие зарплаты в РФ. К такому выводу пришли аналитики портала «Работа.ру», передает РИА Новости.

«Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) – 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) – 236 тысяч рублей, java разработчик – 256 тысяч рублей, data science – 173 тысячи рублей», — рассказали представители сервиса.

Отмечается, что зарплаты бурильщиков в России в среднем составляют 193 тыс. рублей. Также в числе лидеров по зарплатам названы начальники строительных участков с окладами от 180 тыс. рублей и водители-дальнобойщики, которые получают от 175 тыс. рублей в месяц.

До этого стало известно, что гендерный разрыв в зарплатах в России стал максимальным за 11 лет. Средний заработок у российских женщин в 2023 году оказался на треть ниже, чем у мужчин и составил 56 тысяч рублей.

Ранее Росстат констатировал, что женщины в РФ зарабатывают на 26 тыс. рублей в месяц меньше мужчин.