В России стали останавливаться маслозаводы

«ЭФКО» сообщила об остановке двух заводов по производству масла в России

На юге России остановились два маслоэкстракционных завода (МЭЗ), пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы группы компаний «ЭФКО» из сферы масложировой промышленности.

В компании объяснили остановку работы предприятий убытками, которые несут производители в текущих рыночных условиях.

Как уточнили в пресс-службе, оба предприятия ориентированы в первую очередь на внешнюю торговлю, но сейчас переработка подсолнечника с последующим экспортом возможна только себе в убыток. Компания указывает, что другие участники рынка также останавливают производственные процессы.

В первой половине марта старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова сообщила, что фермерское сливочное масло подешевеет на 3-5%, а картофель — на 15-25% в 2025 году. Она отметила, что объемы выпуска фермерской продукции за последние пять лет выросли на 30%, вместе с тем в 2023 и 2024 годах наблюдалось сокращение инвестиций в аграрный сектор.

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