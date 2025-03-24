С Набиуллиной перед отчетом ЦБ в Госдуме встретились Володин и лидеры фракций

ТАСС: с Набиуллиной встретились Володин и лидеры фракций перед отчетом ЦБ

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин и руководители думских фракций встретились с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной перед ежегодными отчетами Центробанка (ЦБ) и правительства РФ по итогам прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ГД.

«Сегодня, в преддверии отчетов правительства РФ и Банка России, в закрытом формате состоялась встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей фракций с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной», — рассказали агентству.

В материале уточняется, что отчет правительства РФ по итогам 2024 года Госдума заслушает на пленарном заседании 26 марта, а отчет ЦБ о работе в 2024 году пройдет в Думе 9 апреля.

21 марта Набиуллина во время брифинга заявила, что регулятор сохраняет возможность повышения ключевой ставки, хотя вероятность этого уменьшилась. По ее словам, если решения будут недостаточными, то ставка может быть повышена, однако, по ее словам, вероятность такого сценария снизилась.

ЦБ РФ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.