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Набиуллина допустила рост ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ сохраняет возможность повысить ставку, но вероятность уменьшилась
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина во время брифинга заявила, что регулятор сохраняет возможность повышения ключевой ставки, хотя вероятность этого уменьшилась. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточна ли скорость и устойчивость снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году», — описала ситуацию глава ЦБ.

По ее словам, если решения будут недостаточными, то ставка может быть повышена, однако, по ее словам, вероятность такого сценария снизилась.

Центробанк на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Решение ЦБ совпало с прогнозом участников финансового рынка. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин, а также восемь экономистов и аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», предрекли сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.

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