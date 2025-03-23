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Названы факторы замедления роста цен в России

«Известия»: затоваривание и укрепление рубля могут замедлить рост цен в РФ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Несколько факторов могут стать причиной замедления цен в России. Об этом сообщает газета «Известия».

В публикации отмечается, что одним из них является отсутствие кадрового дефицита по сравнению с 2024 годом. В текущий момент рынок сбалансирован, не наблюдается излишняя конкуренция среди кандидатов. В будущем это может спровоцировать охлаждение роста зарплат и будет являться дезинфляционным фактором, подчеркивает издание.

Другой фактор — признаки затоваривания на многих рынках.  Наблюдается падение спроса на жилье, чему поспособствовала отмена льготной ипотеки. Также избыток товаров наблюдается и на автомобильном рынке, поэтому дилеры вынуждены снижать цены, чтобы распродать продукцию.

Третий фактор — укрепление курса рубля. Все эти предпосылки создают ситуацию, которая будет сильно давить на снижение цен, дефляция может наблюдаться в один из весенних месяцев.

На этой неделе доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин предупредил, что в РФ могут уменьшиться упаковки масла, чая и шоколада. Эксперт пояснил, что производитель может снизить, например, вес упаковок конфет с 250 грамм до 200-220 грамм либо оставить вес прежним, но увеличить стоимость.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании овощей.

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