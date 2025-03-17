Россиян предупредили об уменьшении упаковок чая и масла

Доцент Балынин: упаковки шоколада, масла и чая могут стать меньше на 10-20%

Доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с «Аргументами и Фактами» рассказал, что в РФ могут уменьшиться упаковки масла, чая и шоколада.

По словам Балынина, товары в 2025 году будут подвержены шринкфляции — уменьшению объема упаковки при неизменной стоимости.

Эксперт подчеркнул, что производитель может уменьшить, например, вес упаковок конфет с 250 грамм до 200-220 грамм либо оставить вес прежним, но увеличить стоимость.

«Это может запутать покупателя, который в одном магазине увидит товар с привычной массой 250 грамм по возросшей цене, а в другом – 220 грамм по прежней цене», — поделился Балынин.

До этого основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина рассказала, что чай в российских магазинах подорожает минимум на 15–20% к концу 2025 года.

По мнению эксперта, больше всего подорожают элитные сорта чая — дорогие сорта белого чая, улунов, сорт пуэр, а также редкие сорта Da Hong Pao, Габа, Silver Needle.

Ранее россиян предупредили о скачке цен на пиво и посоветовали переходить на вино.