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Россиян предупредили о резком подорожании овощей

Экономист Зайнуллин: овощи могут подорожать на 10% весной 2025 года
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Овощи в российских магазинах этой весной могут подорожать на 10% по сравнению с зимой, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Скорее всего, этой весной мы увидим повышение цен на огурцы, помидоры, зелень и другие овощи. В первую очередь это связано с сезонным фактором. Пока на большей части России погодные условия далеки от того, чтобы уже начинать высаживать в грунт овощи. Остаются запасы, которые накопились к зиме с прошлой осени. Они в значительной степени исчерпаны к началу весны. У нас остается два основных источника поставки овощей — это Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Есть еще тепличные овощи, но цена на них по сравнению с грунтовыми овощами значительно выше. Поэтому мы будем наблюдать повышение цен на уровне 10% за весенний период и, возможно, выше», — пояснил Зайнуллин.

По его словам, динамика роста цен на овощи будет снижаться в конце мая — в начале июня, когда уже будут поспевать первые урожаи овощей, высаженных в грунт.

В начале марта 2025 года 1 кг огурцов в российских магазинах стоит около 370 рублей в среднем, что на 30% выше по сравнению с предыдущим годом. Стоимость 1 кг помидоров варьируется от 400 до 1 тыс. рублей, в зависимости от сорта (почти в два раза превышает показатели прошлого года).

Ранее в России предрекли снижение цен на фермерские овощи и сливочное масло.

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