L'Oreal и Nivea не захотели участвовать в торговой войне с США

Косметические компании из Европы, включая L'Oreal и Nivea, призвали чиновников ЕС не втягивать их в торговую войну с США. Они выразили уверенность, что включение их продукции в списки ответных мер в отношении американских пошлин вызовет негативный эффект со стороны потребителей, пишет Financial Times.

«Мы поднимем цены в США, если это необходимо, что нанесет вред потребителям в США и Канаде, а также нанесет вред нашей доле рынка... Так что оставьте нас вне [войны], наслаждайтесь тем, что мы приносим в экономику, и не разжигайте огонь там, где нет необходимости», — заявил изданию исполнительный директор Beiersdorf (в частности, владеет Nivea) Винсент Уорнери.

О том, что европейские косметические компании больше потеряют, чем выиграют, в этой торговой войне с США заявил и исполнительный директор L'Oreal Николя Иеронимус. По его мнению, в тарифную войну надо включать те категории товаров, в которых Евросоюз является чистым импортером. Иначе, по словам топ-менеджера, эти меры ударят больше по Европе, чем Соединенным Штатам.

В феврале верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США из-за ввода пошлин на европейские товары. При этом она подчеркнула, что если эта торговая война между ЕС и Штатами начнется, то единственным победителем в ней будет Китай.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Также глава Белого дома не исключил, что может ввести существенные пошлины в отношении европейских товаров, если Европа не начнет закупать больше американских нефти и газа.

Ранее стало известно, что торговое противостояние США и ЕС может нанести удар по бизнесу в $9,5 трлн.