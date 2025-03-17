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Торговое противостояние США и ЕС может нанести удар по бизнесу в $9,5 трлн

Reuters: торговая война США и ЕС может сократить бизнес размером в $9,5 трлн
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Global Look Press

Возможная эскалация торговой войны между США и Европейским союзом грозит серьезными потерями для трансатлантической экономики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет Американской торговой палаты в ЕС.

По оценкам экспертов палаты, новые пошлины могут сократить годовой объем трансатлантического бизнеса, достигающий $9,5 трлн.

Хотя товарооборот между США и ЕС в 2024 году достиг рекордных $2 трлн, введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, а также угроза введения дополнительных тарифных ограничений на европейские вина и алкогольные напитки, могут полностью нивелировать положительную динамику.

В отчете подчеркивается, что основная часть трансатлантического бизнеса приходится на инвестиции и внутрикорпоративную торговлю, на которую новые тарифы окажут разрушительное воздействие.

Ведущий автор отчета Дэниел Хэмилтон отметил особую уязвимость Ирландии и Германии, где внутрикорпоративная торговля составляет 90% и 60% экспорта соответственно. Эффект от новых пошлин распространится на все сектора экономики, включая сферу услуг и энергетику, в том числе поставки сжиженного природного газа из США.

11 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия.

Ранее во Франции допустили полную остановку поставок шампанского из-за пошлин США.

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