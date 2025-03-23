По итогам 2024 года Россия заняла третье место по темпам роста экономики среди стран G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Первое место, согласно данным агентства, заняла Индия. Но вместе с тем, темпы роста экономики государства снизились с 8,8% в 2023 году до 6,7% в 2024-м.

На втором месте Китай и Индонезия — их валовой внутренний продукт (ВВП) поднялся на 5%. Российская Федерация два года подряд наращивает экономику, по итогам прошлого года страна прибавила +4,1%.

На четвертом месте рейтинга Бразилия, ВВП которой ускорился до 3,4% с 3,2% годом ранее. На пятой строчке Турция, там рост экономики резко замедлился, рухнув до 3,2% с 5,1% в 2023 году.

В феврале этого года газета «Известия» сообщала, что ВВП России достиг 200 трлн рублей в 2024 году, что является историческим максимумом. Однако эксперты в беседе с изданием отметили, что отечественная экономика находится в стадии перегрева, так как не может больше показывать подобный рост в условиях дефицита трудовых ресурсов и высоких ставок.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.