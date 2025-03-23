Финансист назвала продукты, которые скоро подорожают

Курс рубля к доллару частично определяет цены продуктов, сообщила «Прайму» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она сказала, что колебание валютного курса — это только один из ценообразующих фактов, поэтому его изменение не будет быстро и прямо влиять на общий уровень розничных цен. Долгова отметила, что скоропортящиеся продукты (фрукты, овощи, некоторые вид мяса и рыбы) могут немного подешеветь в ближайшее время. А цены непродовольственных товаров (одежды, обуви) гораздо больше зависят от курса валюты.

По словам эксперта, это обусловлено тем, что многие импортные товары, которые ввозят в РФ по действующему курсу рубля, начнут продаваться в магазинах только через несколько месяцев. Их стоимость будет в том числе зависеть от цен иностранных производителей, инфляции, затрат на транспортировку и логистику, уровня таможенных пошлин при экспорте и импорте, косвенных налогов. Долгова предупредила, что кофе и какао продолжат дорожать из-за ухудшения природных условий в зонах их производства.

Финансист призвала не забывать и о том, что многие российские товары изготавливаются с иностранными ингредиентами и запчастями, что тоже влияет на цену.

На этой неделе доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин предупредил, что в РФ могут уменьшиться упаковки масла, чая и шоколада. Эксперт пояснил, что производитель может снизить, например, вес упаковок конфет с 250 грамм до 200-220 грамм либо оставить вес прежним, но увеличить стоимость.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании овощей.