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В Сербии уверены в будущем росте товарооборота с Россией

Попович: спад товарооборота России и Сербии стабилизируется в конце года
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Darko Vojinovic/AP

Спад товарооборота между Россией и Сербией, который был вызван санкциями, стабилизируется в конце года. Такое мнение высказал министр правительства Сербии Ненад Попович во время встречи с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным, передает РИА Новости.

Товарооборот двух стран в 2022 году составлял $4,2 млрд. В 2024 году он снизился до $2,4 млрд.

По словам сербского министра, у двух стран есть большой потенциал сотрудничества в новых технологиях, цифровизации, роботостроении и фармацевтике.

«Уверен, что мы заложили хорошее основание вместе с нашими предпринимателями и в следующие годы ожидаем интенсивный рост и уверен, что это сотрудничество между двумя правительствами и двумя президентами будет способствовать еще большей активизации наших предпринимателей на российском рынке и российских предпринимателей здесь в Сербии», — заявил Попович.

22 марта сербский вице-премьер Александар Вулин заявил, что Белград совершил ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. При этом он отметил, что сербская сторона не присоединилась к санкциям Запада.

Ранее США потребовали от Сербии полностью вывести российский капитал из NIS.

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