В Сербии пообещали вместе с РФ решить судьбу NIS, на которую нацелились США

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович высказался о судьбе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), более 56 % которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», передает РИА Новости.

По словам министра, кабмин обсуждал проблемы NIS из-за американских санкций.

«Важно, что все, что мы делаем по вопросу NIS, делаем вместе с «Газпром нефтью» и вместе с нашими российскими партнерами, и все решения будем принимать вместе», — сказал Попович.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна была вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски. В итоге США на месяц отложили введение санкций против NIS.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.