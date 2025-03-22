Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии пообещали вместе с РФ решить судьбу NIS, на которую нацелились США

Министр Попович: Сербия будет принимать решения по компании NIS вместе с Россией
close
Darko Vojinovic/AP

Министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович высказался о судьбе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), более 56 % которой принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», передает РИА Новости.

По словам министра, кабмин обсуждал проблемы NIS из-за американских санкций.

«Важно, что все, что мы делаем по вопросу NIS, делаем вместе с «Газпром нефтью» и вместе с нашими российскими партнерами, и все решения будем принимать вместе», — сказал Попович.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии требуют полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна была вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски. В итоге США на месяц отложили введение санкций против NIS.

Ранее Вучич заявил о готовности выкупить долю России в NIS.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами