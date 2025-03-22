Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Франции применить «самый мощный инструмент ЕС» в торговле с США

Bloomberg: Париж хочет применить самый мощный торговый инструмент ЕС против США
close
Shutterstock

Франция намерена использовать «самый мощный торговый инструмент Евросоюза» в ответ на действия США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным авторов, Франция присоединилась к небольшой группе стран-участниц объединения. Они считают, что ЕС должен рассмотреть возможность применения «антипринудительного инструмента», отметили журналисты.

Как пишет агентство, данный инструмент может быть использован в качестве ответной меры против стран, принуждающих к каким-либо действиям за счет торговых и экономических ограничений. Его применение регулируется рядом условий, при соблюдении которых ЕС сможет, в частности, ограничить торговлю и предоставление услуг.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» Вашингтон.

20 марта издание Politico сообщило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США. Данную идею раскритиковали лидеры Франции, Италии и Ирландии, уточнили авторы.

Ранее в Совфеде заявили о недееспособности Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами