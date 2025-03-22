Стало известно о планах Франции применить «самый мощный инструмент ЕС» в торговле с США

Франция намерена использовать «самый мощный торговый инструмент Евросоюза» в ответ на действия США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным авторов, Франция присоединилась к небольшой группе стран-участниц объединения. Они считают, что ЕС должен рассмотреть возможность применения «антипринудительного инструмента», отметили журналисты.

Как пишет агентство, данный инструмент может быть использован в качестве ответной меры против стран, принуждающих к каким-либо действиям за счет торговых и экономических ограничений. Его применение регулируется рядом условий, при соблюдении которых ЕС сможет, в частности, ограничить торговлю и предоставление услуг.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» Вашингтон.

20 марта издание Politico сообщило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США. Данную идею раскритиковали лидеры Франции, Италии и Ирландии, уточнили авторы.

Ранее в Совфеде заявили о недееспособности Европы.