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В твороге, колбасе и сардельках обнаружили опасный ингредиент

SНОТ: в твороге, сардельках и колбасе производителей РФ обнаружен мясной клей
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Александр Кряжев/РИА Новости

В твороге, сардельках и колбасе российских производителей обнаружили так называемый мясной клей. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

Микробную трансглютаминазу выявили в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му» и творожной массе с изюмом «Курское молоко». Среди мясных изделий, где обнаружен опасный ингредиент, — сардельки ООО «Кузьминки» и вареная колбаса «Анком».

Также фальсификатом признаны сырокопченая колбаса «Дубки» и сосиски «Баварские» от «Владимирского стандарта», сгущенное молоко от «Брасовских сыров» и плавленый сыр от Курского молочного завода.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург ранее рассказал, что мясной клей (трансглютаминаза), который обнаружили в российских сосисках, не может серьезно навредить здоровью. Врач отметил, что подтвержденных данных о том, что он может спровоцировать рак или сердечно-сосудистые заболевания, нет. При этом в России запрещается использовать трансглютаминазу, уточнил он. По его словам, данное вещество позволяет сделать сшивки между животными и растительными белками, его применяют в ряде других стран.

Ранее были названы самые вредные для мужского здоровья продукты.

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