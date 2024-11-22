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Врач ответил, может ли «мясной клей» в сосисках вызвать рак

Врач Гинзбург: трансглютаминаза в сосисках не может вызвать рак

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Мясной клей» (трансглютаминаза), который обнаружили в российских сосисках, не может серьезно навредить здоровью. Об этом 360.ru рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Врач отметил, что подтвержденных данных о том, что он может спровоцировать рак или сердечно-сосудистые заболевания, нет. При этом в России запрещается использовать трансглютаминазы, уточнил он.

«Все-таки это такая имеющая место добавка, просто она не разрешена Роспотребнадзором, но в пищевой промышленности присутствует. Ее цель — сделать пищевой продукт, в частности белковый продукт, мясо, колбасу, ветчину, более презентабельного вида», — пояснил Гинзбург.

По его словам, данное вещество позволяет сделать сшивки между животными и растительными белками, его применяют в ряде других стран.

Telegram-канал Mash накануне сообщал, что в России в некоторых сосисках обнаружен запрещенный и опасный фермент — микробная трансглютаминаза. По его данным, этот компонент, используемый как мясной клей, может привести к серьезным проблемам с пищеварением и увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее были названы самые вредные для мужского здоровья продукты.

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