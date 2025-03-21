В ЦБ оценили возможность включения криптовалют в свои резервы

Набиуллина: ЦБ не видит обстоятельств для включения криптовалют в резервы

Центробанк не видит обстоятельств для включения криптовалют в свои резервы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Обстоятельств, при которых криптовалюта может попасть в наши резервы, я пока не вижу», — заявила она.

До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника писало, что Россия начала использовать криптовалюту при торговле нефтью с Китаем и Индией. По словам источников, при расчетах РФ использует биткоин, ether и стейблкоины Tether. Они утверждают, что подобные способы оплаты позволяют облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей в рубли, минуя доллар.

12 марта Центробанк России предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты в рамках экспериментального режима.

По данным пресс-службы, сделки с криптовалютами в рамках эксперимента смогут совершать только «особо квалифицированные инвесторы». Подчеркивается, что ЦБ РФ по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства и сделки вне ЭПР будут запрещены.

Ранее в Т-банке предупредили, как можно попасть в базу мошенников ЦБ из-за криптовалюты.