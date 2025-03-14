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Reuters узнал о применении криптовалюты Россией при торговле нефтью

Reuters: Россия использует криптовалюту при расчетах за поставки нефти
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Dado Ruvic/Reuters

Россия начала использовать криптовалюту при торговле нефтью с Китаем и Индией. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По словам источников, при расчетах РФ использует биткоин, ether и стейблкоины Tether. Они утверждают, что подобные способы оплаты позволяют облегчить конверсию национальных валют стран-покупателей в рубли, минуя доллар.

По данным агентства, поставки нефти проходят через трейдера, который принимает национальную валюту стран-покупателей на один счет. После этого полученные средства переводятся в криптовалюту на другой счет, а затем выводятся с помощью третьего. Один из источников отметил, что подобная схема работает хорошо. Он допустил, что подобный метод продолжат использовать после снятия санкций.

Reuters пишет, что объемы операций с криптовалютой в настоящее время небольшие, однако они растут.

Накануне корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс заявил, что Соединенные Штаты Америки не продлили лицензию, позволявшую иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. По его словам, такое решение является «тактикой переговоров».

Ранее Центробанк предложил провести эксперимент с криптовалютой.

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