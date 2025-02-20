В Т-банке предупредили, как можно попасть в базу мошенников ЦБ

Продажа криптовалюты физическим лицам может стать причиной включения клиентов банков в списки Центробанка, связанные с мошеннической деятельностью, что приводит к ограничениям на банковские операции. Об этом в интервью РБК заявил руководитель центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.

Он описал схему, при которой продавец криптовалюты, получающий оплату от мошенника, неосознанно становится участником преступной деятельности. Мошенник использует украденные средства для покупки криптовалюты, предоставляя продавцу реквизиты жертвы под видом безопасного перевода. После получения криптовалюты мошенник исчезает, а продавец, не подозревающий о мошенничестве, оказывается внесенным в базу данных ЦБ как потенциально связанный с противоправной деятельностью. Это, в свою очередь, грозит продавцу не только финансовыми ограничениями, но и риском уголовного преследования по заявлению пострадавшей стороны.

Замиралов также упомянул о менее распространенных случаях попадания в подобные списки из-за ошибок в оформлении счетов, подчеркнув, что в таких ситуациях банк проводит тщательное расследование совместно с правоохранительными органами, и у клиента есть шанс восстановить свою репутацию, например, возместив похищенные средства.

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