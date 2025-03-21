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В ЦБ оценили возможность вмешательства в механизм формирования курса валют

Набиуллина: ЦБ не намерен вмешиваться в механизм формирования курса валют банков
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центробанк не планирует вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет, у нас таких планов нет. И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков», — заявила она.

По словам главы ЦБ, вмешательство в курс может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции, а также они не будут удовлетворять клиентский спрос.

В ходе этого же выступления Набиуллина заявила, что пока преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на будущую динамику инфляции в России.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев заявил, что курс рубля нейтрально отреагировал на решение ЦБ сохранить ключевую ставку в 21% третий раз подряд. По его словам, в ближайшее время рубль может получать поддержку от налогового периода, а ослабление нацвалюты может встать на паузу, однако уже с первых чисел апреля вероятно закрепление доллара выше 85 рублей.

Ранее ЦБ третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

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