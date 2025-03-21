В ЦБ заявили о приверженности цели по инфляции в 4%

Набиуллина: ЦБ РФ сохранит приверженность цели по инфляции в 4%

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ЦБ сохранит приверженность таргетированию инфляции на уровне 4%. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

Она отметила, что на ожидания влияет пересмотр оценок в сторону возможного улучшения геополитической ситуации.

«Но наша политика строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков», — сказала Набиуллина.

По ее словам, нужно вернуться к инфляции в 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий.

Также Набиуллина заявила о постепенном замедлении темпов роста цен в России с начала года. Она добавила, что преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на инфляцию.

Центробанк на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

Ранее были спрогнозированы минимальная и максимальная ключевая ставка в 2025 году.