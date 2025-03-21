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Набиуллина оценила текущие темпы инфляции в России

Набиуллина: текущие темпы роста цен в РФ постепенно снижаются
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о постепенном замедлении темпов роста цен в России с начала года. Слова главы ведомства приводит корреспондент «Газеты.Ru».

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России глава регулятора отметила, что, несмотря на снижение темпов инфляции, базовый показатель остается около 10%, при этом рост цен на услуги и продукты питания остается высоким.

Она также добавила, что темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до умеренных значений.

До этого директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко заявил, что рост цен на овощи в РФ связан с санкциями и тарифами, которые ограничили доступ предпринимателей к базе семян.

На днях президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей потребовал сдержать инфляцию в стране.

Ранее Набиуллина оценила вероятность снижения ключевой ставки в РФ.

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