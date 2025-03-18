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Потанин призвал сохранить ключевую ставку на уровне 21%

Потанин: ключевую ставку ЦБ лучше оставить на уровне 21%
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«Интеррос»

Ключевую ставку Центробанка России на ближайшем заседании лучше оставить на текущем уровне в 21%. Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, передает РИА Новости.

В ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он заявил, что россиянам лучше готовиться к тому, что ситуация будет оставаться такой же напряженной.

«А по поводу снижения (ключевой ставки. — «Газета.ru»), я бы оставил. Потому что лучше сейчас оставить, чем потом опять повышать», — сказал Потанин.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин до этого говорил, что Банк России рассмотрит целесообразность повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 21 марта. Однако Заботкин добавил, что поступившие за последний месяц данные ощутимо не изменили финансовую ситуацию.

В феврале совет директоров Центробанка на заседании в феврале принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

Ранее было названо неожиданное последствие повышения ключевой ставки ЦБ.

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