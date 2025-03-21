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Риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные

РБК: риелторы призвали запретить покупку квартир на вторичном рынке за наличные
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов призвал запретить использование наличных средств при покупке квартир на вторичном рынке. Об этом пишет РБК.

Соответствующее обращение уже направлено в аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, отметило издание. В документе подчеркивается, что в Москве и многих субъектах страны возросли случаи мошенничества при покупке или продаже жилья из-за возможности проведения расчетов наличными.

Попов в своем письме обратил внимание на то, что в 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета. В результате действий аферистов физические лица ежегодно теряют 10–20 млрд рублей, уточнил он.

В организации предложили установить безналичный способ оплаты в качестве единственного метода расчета при таких сделках.

Опрошенные РБК эксперты добавили, что при оплате наличными отсутствуют какие-либо следы передачи денег. В частности, таким способом могут проходить «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает.

11 марта специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова рассказала, что мошенники могут продать квартиру даже без участия собственника. Один из сценариев — подделка документов. Кроме того, аферисты могут использовать номинальных владельцев, или так называемых «технических собственников», добавила она.

Ранее Мошенники стали использовать схему видеообыска квартир.

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