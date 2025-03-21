Риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные

Глава Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов призвал запретить использование наличных средств при покупке квартир на вторичном рынке. Об этом пишет РБК.

Соответствующее обращение уже направлено в аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, отметило издание. В документе подчеркивается, что в Москве и многих субъектах страны возросли случаи мошенничества при покупке или продаже жилья из-за возможности проведения расчетов наличными.

Попов в своем письме обратил внимание на то, что в 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета. В результате действий аферистов физические лица ежегодно теряют 10–20 млрд рублей, уточнил он.

В организации предложили установить безналичный способ оплаты в качестве единственного метода расчета при таких сделках.

Опрошенные РБК эксперты добавили, что при оплате наличными отсутствуют какие-либо следы передачи денег. В частности, таким способом могут проходить «фиктивные» продажи, когда продавец получает деньги и исчезает.

11 марта специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова рассказала, что мошенники могут продать квартиру даже без участия собственника. Один из сценариев — подделка документов. Кроме того, аферисты могут использовать номинальных владельцев, или так называемых «технических собственников», добавила она.

Ранее Мошенники стали использовать схему видеообыска квартир.