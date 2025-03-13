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Мошенники стали использовать схему видеообыска квартир

МВД: телефонные мошенники стали заставлять детей проводить видеообыск квартир
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники под предлогом декларирования денег начали заставлять детей проводить видеообыск дома. Об этом сообщил ТАСС начальник 6-го отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Москве Денис Коваленко.

Он рассказал, что при такой схеме мошенник звонит несовершеннолетним гражданам, представляется сотрудником правоохранительных органов и под предлогом декларирования денежных средств оказывает психологическое давление, угрожая привлечь родителей к уголовной ответственности.

После чего жертву просят провести видеообыск в квартире, а все найденные денежные средства упаковать и передать курьерам.

Коваленко заявил, что в Москве в целом отмечается тенденция к совершению мошеннических действий в отношении несовершеннолетних. По его словам, чаще всего на уловки мошенников попадают дети от 9 до 14 лет. Используемые ими преступные схемы он не перечислил, отметив, что они бывают разные.

Накануне член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов сообщил, что телефонные мошенники каждый день крадут у россиян около миллиарда рублей.

Ранее банки призвали ЦБ ввести наказание для сотрудников за мошеннические кредиты.

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