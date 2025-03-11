Россиян предупредили, как вашу квартиру могут продать без вашего ведома

Черный рынок недвижимости — это сложная система, где действуют мошенники, использующие юридические лазейки и человеческую невнимательность, поэтому вашу квартиру могут продать даже без вашего участия, рассказала «Газете.Ru» Юлия Крючкова, специалист по доходной недвижимости, методолог.

«Один из сценариев — подделка документов. Мошенники получают доступ к вашим персональным данным, создают фальшивую доверенность или даже поддельный паспорт. С этими документами идут в Росреестр, где оформляют сделку купли-продажи или дарения через упрощенный порядок регистрации прав, если документы подаются через МФЦ или электронно», — объяснила она.

Другой способ мошенничества — использование номинальных владельцев, или так называемых «технических собственников».

«Это схема, при которой квартира изначально оформляется на человека, который не является ее фактическим владельцем. Например, на малообеспеченного гражданина, иностранца, алкоголика или человека без определенного места жительства. Этот человек значится в документах собственником, но не принимает решений по недвижимости, его используют только для оформления сделки. В дальнейшем такие «собственники» могут продать квартиру без ведома реального владельца, а затем исчезнуть», — отметила эксперт.

Также стоит опасаться ситуаций, когда вы оставляете документы на квартиру в залог или передаете их третьим лицам без должного контроля.

«Если вы обнаружили, что вашу квартиру переоформили на другого человека, нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Параллельно нужно подать иск в суд о признании сделки недействительной. Важно собрать все доказательства: чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности, а также показания свидетелей. Если мошенники действовали через поддельные документы, суд может обязать Росреестр восстановить ваши права.

«Чтобы защитить свою недвижимость, регулярно проверяйте выписки из ЕГРН, чтобы оперативно отслеживать изменения в правовом статусе вашей недвижимости. Это можно легко сделать онлайн через сайт Росреестра или в МФЦ. Также крайне важно не передавать оригиналы документов посторонним лицам без крайней необходимости, так как это может стать поводом для мошеннических действий», — посоветовала эксперт.

Кроме того, рекомендуется установить запрет на регистрацию сделок с вашей недвижимостью без вашего личного присутствия. Это можно оформить через нотариуса, подав соответствующее заявление. Для дополнительной безопасности стоит подключить систему уведомлений от Росреестра, которая будет информировать вас о любых действиях с вашей собственностью.

«Не забудьте застраховать свою квартиру от мошеннических действий — страхование поможет минимизировать потери в случае непредвиденных ситуаций. И, конечно, всегда работайте только с проверенными юристами и риэлторами, чтобы исключить возможность попадания в мошеннические схемы», — подчеркнула специалист.

Крючкова отметила, что мошенники часто выбирают своих жертв не случайно.

«Например, если вы долгое время не проживаете в своей квартире (сдаете ее в аренду или уехали в другой город). Мошенники могут воспользоваться вашим отсутствием, чтобы подделать документы или даже выселить вас через суд, если докажут, что вы не пользуетесь жильем. Или, если вы берете кредит под залог недвижимости, участвуете в инвестиционных схемах, где требуется передача прав на вашу квартиру, всегда проверяйте контрагентов. Часто мошенники предлагают «выгодные» условия, а затем исчезают, оставляя вас без жилья и с долгами», — предупредила она.

Помимо этого, если у вас есть недвижимость, которая перешла вам по наследству, убедитесь, что все документы оформлены правильно. Иногда мошенники используют поддельные завещания или доказывают свои права через суд, особенно если наследник не успел вовремя оформить свои права.

Ранее россиян предупредили, чем грозит покупка квартиры с незаконной перепланировкой.