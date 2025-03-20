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Центробанк поднял официальные курсы доллара и евро

Центробанк поднял официальный курс доллара до 84,4 рубля
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Global Look Press

Официальные курсы доллара и евро, которые установил Центробанк на 21 марта, выросли более чем на полтора рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара вырос до 84,4 рубля, а евро до 92,46 рубля.

Накануне Центральный банк России зафиксировал значительный рост как доллара, так и евро. Доллар подорожал на 1 рубль 35 копеек, достигнув отметки в 82 рубля 85 копеек. Евро прибавил 3 рубля 26 копеек, поднявшись до 90 рублей 83 копеек. Китайский юань также укрепился, увеличившись на 21 копейку — до 11 рублей 43 копеек.

Экономист Лазар Бадалов ранее заявил, что стремительное укрепление рубля, происходящее в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит. Бадалов добавил, что к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика не подкреплена реальными шагами и находится в зоне слухов.

Ранее сообщалось, что экономически обоснованный курс доллара составляет 90–95 рублей.

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