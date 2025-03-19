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Назван экономически обоснованный курс доллара

Финансист Шепелев: экономически обоснованный курс доллара достигает 90–95 рублей
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Shutterstock

Экономически обоснованный курс доллара составляет 90-95 рублей, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Финансовый рынок, возможно, излишне оптимистичен в отношении прогресса в переговорах РФ и США, и по факту беседы двух президентов с большой вероятностью доллар скорее отыграет часть позиций, уйдя к 83–85 рублям, чем продолжит снижаться. Впрочем, если в результате разговора появится какая-то конкретика или по углублению двустороннего диалога, или по части урегулирования украинского конфликта, американская валюта может упасть в район 80 рублей. При этом доллар вряд ли задержится долго на этих уровнях, так как экономически обоснованный курс, по нашим оценкам, находится в области 90–95 рублей за доллар», — отметил Шепелев.

По его словам, с учетом снижения цен на нефть, которое наблюдалось с начала года, усиления санкционного давления на нефтяной экспорт РФ, постепенного восстановления импорта и ожиданий скорого разворота денежно-кредитной политики курс доллара может достичь указанных уровней еще до лета.

18 марта к 14:52 мск доллар стоил 81,7 рубля.

Ранее аналитик предрек доллар по 70 рублей при успехе переговоров России и США.

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